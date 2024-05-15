Россиянку затравили за голую фотосессию на могиле возлюбленного

Shot: самарскую модель затравили за голую фотосессию на могиле возлюбленного

Жительницу Богатовского района Самарской области затравили за голую фотосессию на могиле возлюбленного на сельском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Снимки 34-летней модели появились в соцсетях. После этого ее стали критиковать соседи, кроме того, сотрудники полиции пришли к ней в дом на профилактическую беседу.

Девушке пришлось удалить провокационный контент, однако угрозы и оскорбления в ее адрес не прекратились. Односельчане называют россиянку «маньячкой и извращенкой».

Сама самарская модель в беседе с Shot пояснила, что делала снимки голой на кладбище, чтобы «напитаться энергией природы». По ее словам, выбранная могила принадлежит парню, с которой ее связывали близкие отношения в юности.

Жительница Самарской области подчеркнула, что сотрудничает с разными агентствами, в прошлом она принимала участие в фестивалях моды «Поволжские сезоны».

Ранее сообщалось, что девушку из Якутии затравили в метро Москвы под крики с проявлениями расизма.