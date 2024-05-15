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09:29, 15 мая 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на донецком направлении

Марочко: бойцы ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой

Фото: РИА Новости

Российские военные в ходе боев на донецком направлении уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в райне населенного пункта Белогоровка. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Белогоровка ВС России был вскрыт и уничтожен замаскированный наблюдательный пункт, с которого велась корректировка артиллерийского огня», — рассказал военный.

Он добавил, что в уничтоженном наблюдательном пункте находилась группа бойцов ВСУ, а также средства связи и наблюдения.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил, что российские войска готовят операцию по оперативному окружению группировок украинской армии на двух направлениях. По его мнению, удар для создания одного из «котлов» пройдет в направлении Донецка через Часов Яр.

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      Глеб Палехов
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