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11:14, 15 мая 2024Силовые структуры

Российский военный решил уклониться от службы и получил больше семи лет колонии

Суд в Чите приговорил к 7,5 года колонии военного Трухина за уклонение от службы

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Читинский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении российского военнослужащего Антона Трухина, который решил уклониться от службы и дважды не явился в воинскую часть. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным суда, Трухин, желая отдохнуть от исполнения обязанностей, не явился в воинскую часть в установленный срок 1 апреля 2023 года. Проживая у родственников и знакомых в Чите, он проводил время по своему усмотрению, а спустя два месяца прибыл в военную комендатуру. Позже военный вновь не явился на службу в воинскую часть, к которой был прикомандирован, а 12 апреля 2024 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал Трухина виновным и приговорил его к 7,5 года колонии общего режима.

Ранее в Подмосковье задержали 32-летнего российского военного, который взорвал гранату в военкомате. Его доставили в отделение полиции.

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