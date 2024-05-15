Российский военный взорвал гранату в военкомате

В подмосковном военкомате российский военный взорвал страйкбольную гранату

В Подмосковье задержали 32-летнего российского военного, взорвавшего гранату в военкомате. Об этом в среду, 15 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в марте 2024 года в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) мужчина получил ранение. Он пришел в учреждение на улице Гурьева, чтобы продлить свой больничный лист. По словам очевидцев, военнослужащий был пьян и в какой-то момент выхватил страйкбольную гранату и взорвал ее в холле военкомата. Хулигана задержали и доставили в отделение полиции.

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