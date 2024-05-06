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19:21, 6 мая 2024Силовые структуры

Россиянин угрожал взорвать дом после поломки телевизора

В Петербурге осудили мужчину, угрожавшего взорвать дом после поломки телевизора

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к ограничению свободы сроком на полтора года местного жителя, угрожавшего взорвать дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Следствие и суд установили, что 22 мая и 23 декабря 2023 года он в состоянии алкогольного опьянения шесть раз позвонил по номеру «112».

Во время одного разговора с диспетчером мужчина заявил, что у него есть граната РГД-5, которую он намерен взорвать на чердаке дома, где находятся рабочие. В ходе другого звонка требовал связать его с ФСБ, в противном случае угрожал взорвать балкон. В следующие разы подсудимый предупреждал, что взорвет бомбу и что держит в заложниках пять человек и будет с ними расправляться каждые пять минут.

Известно, что мужчина не может передвигаться и постоянно находится дома, звонить в экстренные службы он начал после того, как у него сломался телевизор.

Ранее сообщалось, что в Твери арестовали двоих мужчин, заложивших муляжи бомб под двумя мостами.

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      Илона Палей
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