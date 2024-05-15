Самолет Трампа столкнулся с другим лайнером в аэропорту

Reuters: частный Boeing 757 Трампа столкнулся с другим лайнером в аэропорту

Частный Boeing 757 экс-президента США Дональда Трампа столкнулся с другим корпоративным лайнером в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что инцидент произошел во время руления по взлетно-посадочной полосе ночью 12 мая. Воздушное судно задело крылом находившийся на стоянке бизнес-джет. В настоящее время ведется расследование.

Ранее два самолета американских авиакомпаний с пассажирами на борту едва не столкнулись в аэропорту США. Инцидент случился с Boeing 737-800 MAX и Embraer ERJ-190 в авиагавани Вашингтона имени Рональда Рейгана 18 апреля.