Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:19, 15 мая 2024Путешествия

Самолет Трампа столкнулся с другим лайнером в аэропорту

Reuters: частный Boeing 757 Трампа столкнулся с другим лайнером в аэропорту

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Частный Boeing 757 экс-президента США Дональда Трампа столкнулся с другим корпоративным лайнером в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что инцидент произошел во время руления по взлетно-посадочной полосе ночью 12 мая. Воздушное судно задело крылом находившийся на стоянке бизнес-джет. В настоящее время ведется расследование.

Ранее два самолета американских авиакомпаний с пассажирами на борту едва не столкнулись в аэропорту США. Инцидент случился с Boeing 737-800 MAX и Embraer ERJ-190 в авиагавани Вашингтона имени Рональда Рейгана 18 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган созвал экстренное заседание после предупреждения о госперевороте. Что ждет Турцию?

      Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов

      Известный комик рассказал о безденежье во время работы на ТНТ

      Российского вратаря признали третьей звездой матча НХЛ

      Последствия запрета на перевалку российского СПГ в Европе оценили

      Российский военный взорвал гранату в военкомате

      Женщине выдали урну с прахом незнакомца после кремации матери

      Бойцы в зоне СВО пожаловались на «звездный РЭБ»

      Депутаты Рады отправились в США за разрешением наносить удары по России

      Минобороны подтвердило попытку атаки ВСУ на Татарстан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше