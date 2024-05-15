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15:00, 15 мая 2024Бывший СССР

СБУ задержала соратников Медведчука в Киеве

СБУ задержала в Киеве создававших видеоконтент соратников Медведчука

Фото: СБУ

На Украине в Киеве задержали соратников главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Об этом заявила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что «агентурная группа» занималась информационными диверсиями против Киева. По данным СБУ, ее участники готовили дискредитирующий украинских военных видеоконтент. Так, в анимационных роликах, которые создавались в доме одного из задержанных, они призывали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложить оружие и сдаться.

«Готовую медиапродукцию они пересылали на согласование своему куратору из России. Им оказался Денис Жарких — бывший ведущий на каналах Медведчука, а сейчас директор его организации "Другая Украина" в Москве. После рассмотрения он давал разрешение на распространение антиукраинского контента в интернете», — говорится в публикации СБУ.

В отношении задержанных было возбуждено дело по статье 111 («Государственная измена, совершенная в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины. В домах фигурантов были проведены обыски. Сотрудники СБУ изъяли у них компьютеры и телефоны.

Ранее стало известно о задержании СБУ в Конча-Заспе главы одного из департаментов Управления государственной охраны (УГО) полковника Андрея Гука. По информации ведомства, он готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

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      Екатерина Грищенко
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