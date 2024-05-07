Офицера госохраны Украины заподозрили в подготовке покушения на Зеленского

СБУ задержала двух офицеров госохраны за планирование покушения на Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу одного из департаментов Управления государственной охраны (УГО) полковника Андрея Гука по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала двух полковников управления госохраны Украины, якобы готовивших покушение на Зеленского.

«Полковника Андрея Гука задержали в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров. При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого, были изъяты взрывные устройства. Второго полковника (имя не указывается — прим. «Ленты.ру») Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху», — приводит информацию «Страна.ua».

Фигуранты якобы должны были навести на Зеленского и других высокопоставленных украинских чиновников ракетные удары. Задержанные подозреваются по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене в условиях военного положения и подготовке к террористическому акту. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее СБУ задержала шестерых бывших сотрудников научных институтов по обвинению в сотрудничестве с Россией. Согласно обвинению, подозреваемые разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации нескольких российских атомных электростанций.