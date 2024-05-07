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15:56, 7 мая 2024Бывший СССР

Офицера госохраны Украины заподозрили в подготовке покушения на Зеленского

СБУ задержала двух офицеров госохраны за планирование покушения на Зеленского

Фото: Александр Яловой / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу одного из департаментов Управления государственной охраны (УГО) полковника Андрея Гука по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала двух полковников управления госохраны Украины, якобы готовивших покушение на Зеленского.

«Полковника Андрея Гука задержали в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров. При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого, были изъяты взрывные устройства. Второго полковника (имя не указывается — прим. «Ленты.ру») Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху», — приводит информацию «Страна.ua».

Фигуранты якобы должны были навести на Зеленского и других высокопоставленных украинских чиновников ракетные удары. Задержанные подозреваются по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене в условиях военного положения и подготовке к террористическому акту. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее СБУ задержала шестерых бывших сотрудников научных институтов по обвинению в сотрудничестве с Россией. Согласно обвинению, подозреваемые разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации нескольких российских атомных электростанций.

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      Варвара Кошечкина
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