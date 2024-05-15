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11:50, 15 мая 2024Силовые структуры

Собиравшего данные о Российской армии для ВСУ мужчину выдворили из страны

Жителя Запорожья, собиравшего данные о ВС России для ВСУ, выдворили из страны

Фото: РИА Новости

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД по Запорожской области установили личность жителя Пологи, который передавал данные о Российской армии Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина пытался собирать и передавать информацию о местонахождении техники и военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России на территории Запорожской области. На данный момент он выдворен за пределы страны.

Ранее суд в Челябинске оштрафовал и принял решение выдворить из России 24-летнего мигранта, оскорбившего бойца UFC Ирину Алексееву.

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      Олеся Мицкевич
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