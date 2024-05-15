Стал известен врио губернатора Кемеровской области

Врио губернатора Кемеровской области станет первый замглавы Кузбасса Середюк

Временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Кемеровской области станет первый заместитель главы Кузбасса Илья Середюк. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Отмечается, что до назначения преемника бывшего главы региона Сергея Цивилева исполнять его обязанности будет Середюк.

14 мая президент России Владимир Путин провел совещание с новым составом правительства. В кабмине присутствуют пять новых министров: Михаил Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту главы Минспорта, Антон Алиханов возглавил Минпромторг вместо Дениса Мантурова, Оксана Лут стала главой Минсельхоза вместо Дмитрия Патрушева, Роман Старовойт назначен министром транспорта вместо Виталия Савельева, Сергей Цивилев оставил кресло губернатора Кемеровской области и сменил Николая Шульгинова на посту главы Минэнерго.

