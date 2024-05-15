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Стало известно о бизнесе предполагаемого взяткодателя по делу генерала Кузнецова
Фигурант дела о взятке генералу Кузнецову владеет отелями и столовой на Кубани
Лева Мартиросян, арестованный по делу о даче взятки главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову, владеет двумя отелями, столовой и продуктовым магазином в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, предприниматель Мартиросян указан в реестре гостиниц и иных средств размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации как владелец гостиниц «Рай». Одна из них находится на улице Братьев Игнатовых, вторая вместе со столовой и магазином — на улице Грибоедова. Отели продолжают работать.
Мартиросяна арестовали 14 мая. По версии следствия, он дал взятку Кузнецову за общее покровительство по службе.