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20:41, 15 мая 2024Силовые структуры

Стало известно о бизнесе предполагаемого взяткодателя по делу генерала Кузнецова

Фигурант дела о взятке генералу Кузнецову владеет отелями и столовой на Кубани

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Лева Мартиросян, арестованный по делу о даче взятки главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову, владеет двумя отелями, столовой и продуктовым магазином в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, предприниматель Мартиросян указан в реестре гостиниц и иных средств размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации как владелец гостиниц «Рай». Одна из них находится на улице Братьев Игнатовых, вторая вместе со столовой и магазином — на улице Грибоедова. Отели продолжают работать.

Мартиросяна арестовали 14 мая. По версии следствия, он дал взятку Кузнецову за общее покровительство по службе.

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      Илона Палей
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