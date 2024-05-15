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15:31, 15 мая 2024Ценности

Стилист Рогов назвал одежду в теннисном стиле трендом лета

Стилист Александр Рогов назвал одежду в теннисном стиле трендом лета 2024 года

Фото: David Lezcano / Unsplash

Стилист Александр Рогов в Telegram назвал модные наряды на лето 2024 года.

По словам эксперта, в грядущем сезоне особенно актуальной станет одежда в теннисном стиле. «Теннисная эстетика — громкий тренд этого лета», — заявил он.

Специалист проиллюстрировал свой пост снимками манекенщицы, которая примерила подобные предметы гардероба. Она позировала в просторном белом наряде, включавшем в себя рубашку поло, миди-юбку из тафты на резинке, носки и кеды.

Ранее стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам носить одежду задом наперед. Эксперт проанализировал осенние модные коллекции известных марок и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник.

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      Алина Гостева
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