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10:22, 15 мая 2024Силовые структуры

У россиянина с лопатой в лесу нашли девять килограммов наркотиков

В Подмосковье полиция задержала наркокурьера с 9 кг запрещенного вещества

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Подмосковье сотрудники полиции задержали с крупной партией наркотиков 35-летнего жителя столицы, который ходил по лесу с лопатой. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

Подозрительного мужчину заметили вечером 14 мая у деревни Горетовки. Он с лопатой шел от леса к припаркованному на дороге каршеринговому автомобилю, после чего сел в него и поехал. Полицейские остановили машину и в ходе досмотра нашли свертки. Экспертиза установила, что в них находится запрещенное вещество эфедрон общим весом девять килограммов.

В телефоне задержанного были фотографии с координатами закладок. Он рассказал полицейским, что в мессенджере ему предложили за денежное вознаграждение поработать наркокурьером.

В отношении него возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

14 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге был задержан 29-летний безработный с пакетом марихуаны весом один килограмм, который он забрал из тайника в лесу.

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      Любовь Ширижик
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