Учительнице подарили скидку на кремацию на профессиональный праздник

Учительнице из США подарили святую воду и купон со скидкой на кремацию

23-летней учительнице из США подарили святую воду и купон со скидкой на кремацию. Об этом пишет New York Post.

Эрин получила от ассоциации родителей-учителей пакет подарков в рамках Недели признательности учителям — национального американского профессионального праздника. Она сделала обзор на полученное под ником @nalgenefan на платформе TikTok.

В пакете были бутылка воды из местной церкви, игрушка-антистресс в виде маленького мяча, блокнот с надписью «Учителя сажают семена, которые растут вечно», гигиеническую помаду, батончик, две ручки, вишневые конфеты и леденец.

Преподавательнице также подарили брелок и дезинфицирующее средство для рук, деньги с продаж которого идут на помощь ветеранам. Еще в пакете лежал буклет с призывом ходить на службы в церкви, которая собрала эти подарки для учителей.

Тем не менее самой любимой частью подарка Эрин оказались антисептик от похоронного бюро Weaver and Peaks Memorial Funeral Care и купон с десятипроцентной скидкой на кремацию.

Эрин отметила, что, как учитель муниципальной школы, она получает до уплаты налогов 43 тысячи долларов (почти четыре миллиона рублей) в год. Своим обзором она хотела показать, каково это — преподавать в районе, который мало финансируют.

Ранее сообщалось, что в США студенты подружились с охранником колледжа и оплатили ему поездку на родину. Мужчина не был в Нигерии 11 лет и все это время не видел свою семью.

