Студенты оплатили поездку на родину не видевшему семью 11 лет охраннику колледжа

В США студенты подружились с охранником колледжа и оплатили ему поездку к семье

В США учащиеся из штата Род-Айленд собрали 15 тысяч долларов, чтобы помочь охраннику своего колледжа поехать в Нигерию. Об этом сообщает People.

В феврале несколько студентов публичного Колледжа Род-Айленда подружились с охранником одного из корпусов по имени Джеймс. Вскоре они узнали, что мужчина не был на родине и не видел семью уже 11 лет. Молодые люди решили тайно собрать деньги и оплатить поездку старшего приятеля на родину. 29 февраля они создали страницу Джеймса на краудфандинговой платформе GoFundMe.

Они подробно описали доброту и отзывчивость охранника, а также бедственное положение, в котором он находится. «Для тех, кто не знает Джеймса, — он действительно один из самых приятных людей, с которыми доводилось иметь дело», — сказано в сообщении на сайте. Студенты отметили, что мужчина встречает всех улыбкой, всегда готов помочь и поддержать разговор на любую тему.

Уже за первые сутки им удалось собрать три тысячи долларов, а 6 марта учащиеся передали Джеймсу сумму, достаточную чтобы впервые за долгие годы съездить на родину. На странице в GoFundMe они опубликовали фото, на котором передают изумленному охраннику деньги.

При этом сбор средств студенты не закрыли, и к 9 марта сумма пожертвований перевалила за 15 тысяч долларов. Они рассказали, что эти деньги и новые поступления пойдут на то, чтобы Джеймс мог видеться с семьей как можно чаще.

Ранее сообщалось, что бизнесмен решил подарить дом и машину бывшей однокласснице в благодарность за помощь с учебой. 29-летняя женщина рассказала, что у нее церебральный паралич, и она с детства передвигается на костылях.

