Бизнесмен решил подарить дом бывшей однокласснице за помощь с домашним заданием

Мужчина решил купить дом бывшей однокласснице за помощь с домашними заданиями

Бизнесмен решил подарить дом и машину бывшей однокласснице в благодарность за помощь с учебой. Об этом девушка написала на форуме Reddit.

29-летняя пользовательница рассказала, что у нее церебральный паралич и она с детства передвигается на костылях. В школе из-за заболевания над ней издевались сверстники. Позже несколько классов объединили, у девушки появились новые одноклассники, и травля в ее адрес только усилилась.

Однако все изменилось после того, как популярный ученик в ее классе внезапно стал за нее заступаться. «Сначала я была в замешательстве, но когда увидела, что он оставляет мне свои тетради, то все поняла», — рассказывает автор поста. Девушка стала делать ежедневно выполнять домашние задания за одноклассника, а он, в свою очередь, не давал сверстникам обижать ее.

Так продолжалось в течение почти трех лет, и благодаря помощи девушки успеваемость одноклассника значительно повысилась. После окончания школы ученики никогда не виделись и не общались друг с другом.

Однако спустя долгие годы бывший одноклассник вышел с пользовательницей на связь. Он рассказал, что стал успешным бизнесменом и теперь живет за границей. Мужчина заявил, что всегда помнил о девушке, так как считает, что без ее помощи не добился бы успехов в карьере. «Он сказал, что хочет отблагодарить меня, потому что знает, как трудно жить инвалидам и женщинам в моей стране», — говорит пользовательница. Бывший одноклассник решил купить девушке новые дом и машину, однако та отказалась от подарков.

Спустя время пользовательнице позвонили из самого дорогого медицинского центра в ее городе и сообщили, что ей оплатили три года физиотерапии. Сперва девушка не поверила в происходящее, но все же приехала в учреждение. Там она убедилась, что мужчина действительно оплатил ей лечение. «Я уже прошла первые два сеанса, и мое тело чувствует себя намного лучше», — утверждает автор поста.

Теперь она собирается принять другие подарки от бывшего одноклассника. Девушка надеется, что мужчина выберет не слишком дорогие варианты.

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