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18:52, 16 января 2024Из жизни

Мужчина четыре года отращивал 80-сантиметровые волосы ради лысой возлюбленной

NY Post: в США мужчина четыре года отращивал волосы и подарил их лысой партнерше

Фото: @sleebunn

Житель США почти четыре года отращивал волосы ради того, чтобы сделать из них парик для лысой возлюбленной. Об этом сообщает New York Post.

31-летний Коди Эннис из штата Мичиган познакомился с 27-летней Ханной Хоскинг в ноябре 2019 года. Девушка рассказала, что в семь лет у нее диагностировали алопецию — патологическое частичное или полное выпадение волос на голове, лице или теле, возникающее из-за повреждения волосяных фолликулов. Хоскинг всячески скрывала залысины, пока полностью не лишилась волос в 2018 году. Тогда она стала носить парики.

Когда мужчина узнал о проблеме партнерши, он решил, что хочет подарить ей свои волосы. «Однажды он просто посмотрел на меня и сказал: "Если я отращу для тебя волосы, какую длину ты бы хотела?"», — вспоминает Хоскинг. Девушка ответила, что предпочла бы носить парик из 80-сантиметровых волос, и бойфренд сразу согласился с ее желанием.

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В мае 2020 года Эннис начал тщательно ухаживать за волосами и отращивать их. Мужчина смотрел онлайн-уроки, посвященные поддержанию густоты волос, заплетал косы, чтобы стимулировать их рост, тщательно очищал кожу головы, а также покупал высококачественные уходовые средства. Кроме того, на ночь Эннис убирал шевелюру в шелковый чепчик, чтобы предотвратить ломкость волос.

В октябре 2023 года волосы мужчины достигли необходимой длины, и он отправился к опытному мастеру по изготовлению париков. Специалист отрезал пряди и спустя несколько месяцев прислал готовое изделие паре. Хоскинг призналась, что расплакалась, когда впервые увидела парик. «Было невероятно получить подарок, который создавался три с половиной года», — утверждает она. Хотя пара не планирует жениться в ближайшее время, Хоскинг уже решила надеть новый парик на свадьбу.

Ранее сообщалось, что житель США излечился от тяжелого заболевания благодаря свадьбе, которая заставила его бороться за жизнь. По словам мужчины, когда он увидел, как возлюбленная идет к нему в свадебном платье, он осознал, как счастлив с ней и ради чего борется с болезнью.

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