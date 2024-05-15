Украина покинула соглашения стран СНГ о вооруженных и стратегических силах

ТАСС: Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах

Украина вышла из соглашений стран Содружества независимых государств (СНГ) о вооруженных и стратегических силах, передает ТАСС.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Из него следует, что Киев вышел из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках 1991 года, из соглашений по стратегическим силам 1991 года и о статусе стратегических сил 1992 года.

Помимо этого, на сайте главы украинского государства был опубликован указ о выходе из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения 1992 года.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон об упрощении работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), позволяющий судьям единолично рассматривать дела в судах первой инстанции.