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19:18, 15 мая 2024Бывший СССР

Украина покинула соглашения стран СНГ о вооруженных и стратегических силах

ТАСС: Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Украина вышла из соглашений стран Содружества независимых государств (СНГ) о вооруженных и стратегических силах, передает ТАСС.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Из него следует, что Киев вышел из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках 1991 года, из соглашений по стратегическим силам 1991 года и о статусе стратегических сил 1992 года.

Помимо этого, на сайте главы украинского государства был опубликован указ о выходе из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения 1992 года.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон об упрощении работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), позволяющий судьям единолично рассматривать дела в судах первой инстанции.

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