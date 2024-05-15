Стало известно о боях на улицах Волчанска

Национальная полиция Украины: российские войска занимают Волчанск

Национальная полиция Украины сообщила, что российские войска занимают улицы Волчанска в Харьковской области, ситуация «крайне сложная». Заявление ведомства приводит РИА Новости.

«Ситуация в Волчанске крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах Волчанска», — сообщили в полиции.

Также в ведомстве заявили, что сотрудники эвакуируют жителей Волчанска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал продвижение российских войск в Харьковском направлении тактически успешным, а положение Украинской армии крайне тяжелым.

До этого политолог Сергей Марков сообщил, что российская армия взяла Волчанск. Он отметил, что информация об освобождении города должна быть подтверждена более официально.