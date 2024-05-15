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11:08, 15 мая 2024Культура

Украинскую делегацию оштрафовали на «Евровидении» за политические лозунги

Украинскую делегацию оштрафовали на «Евровидении» из-за лозунга на футболке

Фото: Jessica Gow / Reuters

Украинскую делегацию оштрафовали на музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за футболки с принтом «Свободу защитникам "Азовстали"». Об этом сообщает RT.

Представляющая страну певица Alyona Alyona заявила, что знала о запрете на любые политические лозунги и их демонстрацию, однако ее команда решила сознательно нарушить правила. Она также отметила, что была в курсе того, что всю делегацию покажут в кадре при повторе выступлений.

Ранее Alyona Alyona отказалась участвовать в сборах на нужды Вооруженных сил Украины из-за низкой активности подписчиков. При этом исполнительница сообщила, что требует от своих сотрудников, чтобы каждый третий Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Reels был посвящен вооруженному конфликту на Украине.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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