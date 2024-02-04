Известная украинская рэперша отказалась участвовать в сборах на нужды ВСУ

Украинская рэперша alyona alyona отказалась участвовать в сборах на нужды ВСУ

Известная украинская рэперша и финалистка отбора на «Евровидение» alyona alyona отказалась участвовать в сборах на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она рассказала в интервью журналистке Маше Ефросининой.

«Если я делаю репост сбора, то охваты падают до двух тысяч в день. Две тысячи людей в день! Из них на ваш репост переходят три, не факт, что они донатят. Они просто зашли, посмотрели, что вы собираете, развернулись и ушли», — объяснила исполнительница.

При этом она требует от своих сотрудников, чтобы каждый третий Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Reels был про вооруженный конфликт на Украине. Они жалуются рэперше, что ракетные удары наносятся не так часто, поэтому постить нечего. По ее словам, информация о волонтерской деятельности «никому не нужна».

Ранее в Финляндии полиция отказала в разрешении на сбор средств для волонтерских организаций, поддерживающих ВСУ. Правоохранители сочли такую деятельность «не являющейся общественно полезным делом».