Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:34, 1 февраля 2024Мир

В Финляндии запретили помогать украинским военным

Iltalehti: полиция запретила финским волонтерам собирать деньги для ВСУ

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Полиция Финляндии отказала в разрешении на сбор средств для волонтерских организаций, поддерживающих Вооруженные силы Украины (ВСУ), об этом пишет газета Iltalehti.

Правоохранительные органы сочли такую деятельность «не являющейся общественно полезным делом». Как уточнило издание, сложности появились у двух организаций. Одна из них хочет помогать украинским солдатам, другая — поставляет «жизненно важные товары» финским наемникам и их сослуживцам. Обе организации проводят сборы средств, организовать которые оказалось не так легко. Полиция запретила собирать деньги для украинских военных.

«Поддержка вооруженных сил трактуется как военная деятельность, и, таким образом, по мнению полиции, не является общественно полезным делом», — уточнили в статье.

Ранее стало известно, что пять финских наемников пострадали на Украине. Бойцы получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения, когда бежали в укрытие.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Бывший губернатор Севастополя задержан в Лондоне. Он обвиняется в хранении «криминальных денег»

      Популярная модель в бикини показала фигуру после родов

      Женщина приняла измену мужа и предложила любовнице стать частью семьи

      Сальдо рассказал о заградотрядах ВСУ

      Стало известно о неофициальном обсуждении нового пакета санкций ЕС против России

      В Финляндии запретили помогать украинским военным

      На Западе рассказали об унизительной уступке Зеленского

      В Британии оценили ситуацию на фронте для ВСУ и российских военных

      В Британии рассказали об ударе Путина по робкому либеральному Западу

      Скончался актер из «Ликвидации» и «Золотого теленка»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше