В Финляндии запретили помогать украинским военным

Iltalehti: полиция запретила финским волонтерам собирать деньги для ВСУ

Полиция Финляндии отказала в разрешении на сбор средств для волонтерских организаций, поддерживающих Вооруженные силы Украины (ВСУ), об этом пишет газета Iltalehti.

Правоохранительные органы сочли такую деятельность «не являющейся общественно полезным делом». Как уточнило издание, сложности появились у двух организаций. Одна из них хочет помогать украинским солдатам, другая — поставляет «жизненно важные товары» финским наемникам и их сослуживцам. Обе организации проводят сборы средств, организовать которые оказалось не так легко. Полиция запретила собирать деньги для украинских военных.

«Поддержка вооруженных сил трактуется как военная деятельность, и, таким образом, по мнению полиции, не является общественно полезным делом», — уточнили в статье.

Ранее стало известно, что пять финских наемников пострадали на Украине. Бойцы получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения, когда бежали в укрытие.