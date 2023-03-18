Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:57, 18 марта 2023Бывший СССР

Пять наемников из Финляндии получили ранения на Украине

Helsingin sanomat: пять наемников из Финляндии получили ранения на юге Украины

Фото: Reuters

Пять финских наемников получили ранения на Украине. Об этом пишет крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat.

По данным издания, в пятницу, 17 марта, группа финских бойцов должна была вернуться с задания на юге Украины на базу. Однако пятеро из восьми финнов получили ранения. Трое из них до сих пор находятся в больнице, двоих выписали после обследования.

Уточняется, что финские бойцы получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения, когда бежали в укрытие. Точное место случившегося, а также нахождение раненых в настоящее время не раскрывается.

10 марта сообщалось, что наемник из Франции, служивший на стороне Киева, погиб на Украине. 22-летний мужчина по имени Андреас, состоявший в Интернациональном легионе Украины, погиб в Донбассе 16 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова уточнила срок продления зерновой сделки
ВМФ России получит пять новейших субмарин
Создан мощный чип для доступных Android-смартфонов
В российском регионе автомобиль сбил пятеро детей и взрослых
Москвичи вспомнили «троллейбусы-аквариумы» времен СССР
Американский военный рассказал о двух отличительных чертах россиянок
Пять наемников из Финляндии получили ранения на Украине
Диетолог назвала вредные для сочетания с алкоголем продукты
Боец MMA умер в 29 лет от полученной на тренировке травмы
Россияне назвали любимые детские игрушки из СССР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.