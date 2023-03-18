Пять наемников из Финляндии получили ранения на Украине

Helsingin sanomat: пять наемников из Финляндии получили ранения на юге Украины

Пять финских наемников получили ранения на Украине. Об этом пишет крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat.

По данным издания, в пятницу, 17 марта, группа финских бойцов должна была вернуться с задания на юге Украины на базу. Однако пятеро из восьми финнов получили ранения. Трое из них до сих пор находятся в больнице, двоих выписали после обследования.

Уточняется, что финские бойцы получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения, когда бежали в укрытие. Точное место случившегося, а также нахождение раненых в настоящее время не раскрывается.

10 марта сообщалось, что наемник из Франции, служивший на стороне Киева, погиб на Украине. 22-летний мужчина по имени Андреас, состоявший в Интернациональном легионе Украины, погиб в Донбассе 16 февраля.