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21:02, 15 мая 2024Экономика

Доходы России от экспорта нефти упали

МЭА: доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов упали до минимума за 5 месяцев

Фото: Андрей Бойко / Коммерсантъ

В апреле Россия столкнулась с падением дохода от экспорта нефти и нефтепродуктов до минимального за пять месяцев уровня. Об этом со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает Bloomberg.

Общий экспорт упал на 6,4 процента по сравнению с мартом, до 7,3 миллиона баррелей в сутки. Главная часть пришлась на нефтепродукты, объем вывоза которых сократился на 15 процентов, до 2,3 миллиона баррелей.

Рост цен частично компенсирован падение объемов вывоза, тем не менее выручка от продажи составила только 17,2 миллиарда долларов, что на 1,2 миллиарда меньше, чем в марте.

МЭА связывает такую тенденцию с ударами беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, из-за которых их производительность в апреле сократилась на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом. Однако в агентстве отметили, что Россия может восстанавливать работу заводов быстрее, чем считалось ранее, поэтому во втором квартале влияние атак на снижение будет меньше, примерно в районе минус 150-200 тысяч баррелей.

Общий объем добычи нефти, без учета конденсата, составил 9,3 миллиона баррелей в сутки. Это на 150 тысяч баррелей меньше, чем в марте, но все еще на 200 тысяч баррелей больше, чем обещанный Москвой в рамках сотрудничества с ОПЕК уровень.

Объем добычи в России, указанный МЭА, совпадает с цифрами от ОПЕК. Также в апрельском докладе, представленном ранее на этой неделе, организация сохранила прогноз по снижению объема добычи нефти и конденсата в России на 180 тысяч баррелей в сутки.

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      Платон Щукин
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