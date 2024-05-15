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15:02, 15 мая 2024Бывший СССР

В ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на вступление из-за закона об иноагентах

FT: ЕС заморозит заявку Грузии в случае принятия закона об иноагентах

Фото: Shakh Aivazov / AP

Европейский союз (ЕС) заморозит заявку Грузии на вступление в организацию в случае принятия закона об иноагентах. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в ЕС.

«Решение блока о начале переговоров о вступлении (Грузии — прим. «Ленты.ру»), вероятно, будет отложено на неопределенный срок, если закон вступит в силу», — говорится в тексте статьи.

Как отметили европейские чиновники, Брюссель ясно дал понять, что, если закон будет принят, Еврокомиссия не будет давать рекомендацию для начала переговоров о членстве страны.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Еврокомиссия призвали Грузию отказаться от закона об иноагентах, отметив, что он может помешать стране интегрироваться в ЕС. В сообщении отмечалось, что ЕС поддерживает тех граждан Грузии, которые «стремятся к европейскому будущему».

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      Александр Курбатов
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