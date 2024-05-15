В Европе улучшили прогноз роста российской экономики

Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики России в 2024 году до 2,9 %

В Еврокомиссии (ЕК) повысили прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,9 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленный отчет ЕК.

Предыдущая оценка, которая была представлена осенью 2023-го, подразумевала увеличение ВВП России в этом году на 1,6 процента. Таким образом, прогноз повысили на 1,3 процентного пункта.

В 2025 году, как ожидают аналитики, темпы роста российской экономики замедлятся и составят 1,7 процента. Предыдущая оценка предполагала увеличение ВВП РФ на 1,6 процента.

В свою очередь, инфляция в России по итогам 2024 года составит 6,6 процента, а в 2025-м замедлится до 4,5 процента. Таким образом, в ЕК считают, что российским властям не удастся добиться целевого уровня по инфляции в 4 процента в следующем году.

Ранее в Еврокомиссии повысили прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 3,2 процента, хотя предыдущая оценка подразумевала увеличение на 2,9 процента. В качестве главных угроз для глобального ВВП аналитики назвали продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке и Украине.