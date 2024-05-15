Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:51, 15 мая 2024Экономика

В Европе улучшили прогноз роста российской экономики

Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики России в 2024 году до 2,9 %

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

В Еврокомиссии (ЕК) повысили прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,9 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленный отчет ЕК.

Предыдущая оценка, которая была представлена осенью 2023-го, подразумевала увеличение ВВП России в этом году на 1,6 процента. Таким образом, прогноз повысили на 1,3 процентного пункта.

В 2025 году, как ожидают аналитики, темпы роста российской экономики замедлятся и составят 1,7 процента. Предыдущая оценка предполагала увеличение ВВП РФ на 1,6 процента.

В свою очередь, инфляция в России по итогам 2024 года составит 6,6 процента, а в 2025-м замедлится до 4,5 процента. Таким образом, в ЕК считают, что российским властям не удастся добиться целевого уровня по инфляции в 4 процента в следующем году.

Ранее в Еврокомиссии повысили прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 3,2 процента, хотя предыдущая оценка подразумевала увеличение на 2,9 процента. В качестве главных угроз для глобального ВВП аналитики назвали продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке и Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Советская «Волга», 15 соток и три квартиры. Что еще нашли у главного кадровика Минобороны, арестованного за взятку?

      Глухонемая россиянка ударила врача ножом за неудачное лечение восемь лет назад

      Для космонавтов создали дополнительные конечности

      В деле главного кадровика Минобороны появился новый поворот

      Обвинение просит суд о продлении ареста фигуранту по делу о теракте в «Крокусе»

      На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек в истории. Какие катаклизмы грозят Земле?

      Гособвинение запросило срок для перенесшего сердечный приступ ученого

      Израиль выступил против принятия Палестины в ООН

      ВСУ ударили из РСЗО по Донецку

      Ближайший соратник Кадырова подал в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше