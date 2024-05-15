В Госдуме спрогнозировали сроки больших чисток во власти

Депутат Миронов: кадровые изменения в российской власти наступят к 2026 году

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов спрогнозировал большие чистки в органах власти через несколько лет. Об этом пишет «Царьград».

Как отметил парламентарий, назначение нового правительства и небольшие, но не кардинальные, кадровые изменения в кабинете министров свидетельствует о том, что масштабное обновление элит откладывается.

«Что-то мне подсказывает, что серьезные кадровые изменения наступят спустя пару лет», — назвал сроки депутат.

Он пояснил, что в 2026 году пройдут выборы депутатов Государственной думы, к этому времени станет понятно, как проявят себя члены правительства, назначаемые сейчас. «Если какие-то чиновники не будут справляться или не будут решать задачи, поставленные указами президента, в том числе от 7 мая этого года, то тогда их заменят внеурочно», — добавил Миронов.

14 мая президент России Владимир Путин провел совещание с новым составом правительства. В кабмине присутствуют пять новых министров: Михаил Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту главы Минспорта, Антон Алиханов возглавил Минпромторг вместо Дениса Мантурова, Оксана Лут стала главой Минсельхоза вместо Дмитрия Патрушева, Роман Старовойт назначен министром транспорта вместо Виталия Савельева, Сергей Цивилев оставил кресло губернатора Кемеровской области и сменил Николая Шульгинова на посту главы Минэнерго.