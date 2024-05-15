В Минтруде заявили об увеличении прожиточного минимума

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в 2025 году до 17,7 тысячи рублей

В 2025 году прожиточный минимум увеличится до 17 733 рублей на душу населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

Для трудоспособного населения он составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, а для детей — 17 201 рубль.

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 рубля в месяц на душу населения. В Минтруде отметили, что прирост составит 14,8 процента.

Ранее Госдума утвердила в качестве министра труда Антона Котякова. Он занимает этот пост с 21 января 2020.