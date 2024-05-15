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08:13, 15 мая 2024Россия

В Москве автомобиль разорвало на части из-за аварии

На западе Москвы автомобиль разорвало на части после аварии, двое пострадали

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

На западе Москвы из-за аварии легковой автомобиль Hyundai Solaris разорвало на части. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, водитель не справился с управлением, из-за чего на Тарусской улице автомобиль сначала вылетел на тротуар, а затем ударился о столб и несколько раз перевернулся. Удар был такой силы, что машину разнесло на части — в частности, у авто вырвало двигатель.

В легковом автомобиле находились три человека — водитель и две пассажирки. После ДТП, по словам очевидцев, управлявший Hyundai мужчина сел на бордюр. Он, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших пассажирок забрали в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

По данным РЕН ТВ, одна из пассажирок из-за силы удара вылетела из машины в момент ДТП. «Мы сидели неподалеку. Летела машина, врезалась в столб. Хорошо, что позади ехала скорая помощь», — приводит телеканал слова очевидца.

Ранее на севере Москвы на огромной скорости автомобиль врезался в столб, жертвами аварии стали два человека. Скорость, на которой машина врезалась в препятствие, была так велика, что кузов автомобиля разорвало на две части. Еще один находившийся в машине человек получил серьезные травмы и был госпитализирован.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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