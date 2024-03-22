Два человека погибли во врезавшейся на огромной скорости в столб машине в Москве

РЕН ТВ: два человека погибли во врезавшемся на скорости в столб авто в Москве

Два человека погибли во врезавшемся на огромной скорости в столб авто в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, скорость, на которой машина врезалась в препятствие, была так велика, что кузов автомобиля разорвало на две части. Еще один находившийся в машине человек получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Уточняется, что автокатастрофа произошла на севере столицы.

Ранее сообщалось, что в Костроме машина сбила женщину с ребенком в коляске и вдавила их в стену магазина. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое, за его жизнь боролись врачи.