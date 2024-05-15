Среда обитания
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16:50, 15 мая 2024Среда обитания

В Петербурге собрались перерабатывать 100 процентов отходов

Уровень переработки отходов в Петербурге к 2030 году поднимут до 100 %

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге к 2030 году планируют поднять уровень переработки отходов до 100 процентов, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на заявление губернатора города Александра Беглова.

По его словам, еще в 2021 году уровень переработки отходов составлял 29,6 процента, в 2023-м — уже 56,9 процента. Для того, чтобы достигнуть показателя в 100 процентов, в настоящее время в городе проектируют и строят пять современных заводов по переработке мусора.

Беглов напомнил и о других мерах по защите экологии. Так, в Петербурге ранее провели реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в результате чего за пять лет количество несанкционированных свалок уменьшилось в четыре раза. Также был законсервирован полигон «Красный Бор». Объект передали в ведение Минприроды для рекультивации, которую планируется провести до 2025 года.

Ранее в Подмосковье заработал комплекс по переработке пластиковых отходов. Он состоит из двух заводов — на первом мусор измельчают в гранулы, на втором производят из них новые изделия.

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      Мария Черкасова
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