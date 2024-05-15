В Подмосковье ФСБ изъяла четыре тонны осетра у двух россиян

В подмосковной Балашихе ФСБ изъяла четыре тонны осетра на 120 миллионов рублей

ФСБ изъяла четыре тонны осетра в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, при поддержке росгвардейцев удалось задержать двух россиян. У них нашли рыбу в мороженном виде без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Ущерб водным биоресурсам превышает 120 миллионов рублей, отметили в пресс-службе. Осетра передали в Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства.

Сейчас силовики проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила контрабанду из России 42 тонн сырья, содержащего металлы платиновой группы, стоимостью 530 миллионов рублей с 2019 года.