Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:55, 15 мая 2024Бывший СССР

В Раде призвали к расстрелам на фоне новостей из Волчанска

Гончаренко призвал к расстрелам на фоне обострения ситуации в Волчанске

Фото: Reuters

В Верховной Раде Украины призвали к расстрелам на фоне обострения ситуации в городе Волчанск Харьковской области. Соответствующее заявление в Telegram сделал депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Парламентарий отметил, что в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России уже занимают позиции на улицах Волчанска. Он также выразил сомнение, что местные власти в текущих условиях смогут построить укрепления.

«Я бы расстреливал (...) за такое. У нас даже никто не наказан. Никто», — написал Гончаренко.

13 мая глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что в приграничных районах Харьковской области возводились фортификации. По его словам, «все было построено, но, возможно, не так плотно». Гамбарашвили также сообщил, что в регионе продолжаются работы по строительству укреплений.

Также сообщалось, что депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил главу Харьковской области Олега Синегубова в хищении средств при возведении фортификаций. По его словам, это помогло российским военным взять под контроль 11 населенных пунктов в регионе за несколько дней.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Крыму десятью ракетами ATACMS. Что известно об этом оружии?

      Российские системы ПВО сбили украинский истребитель

      Прогноз роста мировой экономики повысили

      В России ответили на публикации о решающих месяцах на Украине

      Карелин высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже

      В Латвии решили купить артиллерийские снаряды для Украины на 10 миллионов евро

      МВД Турции пообещало найти причастных к заговору против Эрдогана

      Россиянка оставила на несколько дней болеющего сына и попала под статью

      На Западе пришли к неприятному выводу об отношениях России и Китая

      Захарова назвала иностранных наемников неизбежной целью ВС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше