В Раде призвали к расстрелам на фоне новостей из Волчанска

Гончаренко призвал к расстрелам на фоне обострения ситуации в Волчанске

В Верховной Раде Украины призвали к расстрелам на фоне обострения ситуации в городе Волчанск Харьковской области. Соответствующее заявление в Telegram сделал депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Парламентарий отметил, что в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России уже занимают позиции на улицах Волчанска. Он также выразил сомнение, что местные власти в текущих условиях смогут построить укрепления.

«Я бы расстреливал (...) за такое. У нас даже никто не наказан. Никто», — написал Гончаренко.

13 мая глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что в приграничных районах Харьковской области возводились фортификации. По его словам, «все было построено, но, возможно, не так плотно». Гамбарашвили также сообщил, что в регионе продолжаются работы по строительству укреплений.

Также сообщалось, что депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил главу Харьковской области Олега Синегубова в хищении средств при возведении фортификаций. По его словам, это помогло российским военным взять под контроль 11 населенных пунктов в регионе за несколько дней.