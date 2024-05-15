В Раде главу Харьковской области обвинили в воровстве на обороне

Нардеп Дубинский обвинил главу Харьковской области Синегубова в хищениях

Глава Харьковской области Олег Синегубов принимал участие в хищении государственных средств при строительстве фортификационных сооружений на востоке Украины. В воровстве на обороне губернатора обвинил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Как выясняется, в Харьковской области губернатор раздавал миллионные подряды на строительство фортификаций фирмам-пустышкам, не получавшим до этого никаких тендеров. Запредельный цинизм этих хищений (...) в том, что осуществлялись они непосредственно в прифронтовой зоне», — заявил нардеп.

Он добавил, что действия Синегубова помогли Российской армии развить наступательный успех и за три дня взять под контроль 11 населенных пунктов в Харьковской области.

Ранее стало известно, что украинские военные планировали подорвать дамбу в Харьковской области при отступлении. По предварительным данным, дамба уже была заминирована, заряды обезвредили российские саперы