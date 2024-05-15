В России объявили в розыск одного из идеологов нацизма на Украине

МВД России объявило в розыск одного из идеологов нацизма на Украине Вятровича

Российское МВД объявило в розыск бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

«Вятрович Владимир Михайлович, 1979 года рождения. Разыскивается по статье УК», — пишет агентство.

Ранее в отношении одного из идеологов нацизма было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). По данным следствия, с 2014 года он, используя служебное положение и якобы занимаясь всесторонним изучением истории Украины, отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

В частности, Вятрович заявлял, что украинские националисты, которые действовали в годы Великой Отечественной войны, не принадлежали к войскам СС и не участвовали в военных преступлениях против мирных граждан.