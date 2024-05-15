Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:52, 15 мая 2024Силовые структуры

В России объявили в розыск одного из идеологов нацизма на Украине

МВД России объявило в розыск одного из идеологов нацизма на Украине Вятровича

Фото: Pavlo_Bagmut / Keystone Press Agency / Globallokopress.com

Российское МВД объявило в розыск бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

«Вятрович Владимир Михайлович, 1979 года рождения. Разыскивается по статье УК», — пишет агентство.

Ранее в отношении одного из идеологов нацизма было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). По данным следствия, с 2014 года он, используя служебное положение и якобы занимаясь всесторонним изучением истории Украины, отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

В частности, Вятрович заявлял, что украинские националисты, которые действовали в годы Великой Отечественной войны, не принадлежали к войскам СС и не участвовали в военных преступлениях против мирных граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Советская «Волга», 15 соток и три квартиры. Что еще нашли у главного кадровика Минобороны, арестованного за взятку?

      Путин встретился с покинувшей кабмин бывшим вице-премьером Абрамченко

      Московских школьников научат успокаиваться во время ЕГЭ

      Глухонемая россиянка ударила врача ножом за неудачное лечение восемь лет назад

      Для космонавтов создали дополнительные конечности

      В деле главного кадровика Минобороны появился новый поворот

      Обвинение просит суд о продлении ареста фигуранту по делу о теракте в «Крокусе»

      На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек в истории. Какие катаклизмы грозят Земле?

      Гособвинение запросило срок для перенесшего сердечный приступ ученого

      Израиль выступил против принятия Палестины в ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше