В России подорожали духи

«Честный знак»: в первом квартале 2024-го духи в России подорожали на четверть

В первом квартале 2024 года средняя стоимость флакона духов в России резко увеличилась. Об этом со ссылкой на статистику Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает газета «Ведомости».

С января по март духи подорожали почти на четверть (плюс 23 процента по сравнению с показателями прошлого года), до уровня в 1830 рублей за флакон. В 2023-м средняя стоимость составляла 1483 рубля. Как отмечают эксперты, рост цен вызвал повышенный спрос на продукцию — в первом квартале граждане потратили на парфюмерию 46,5 миллиарда рублей, из которых на духи — 5,3 миллиарда рублей. По словам руководителя товарной группы ЦРПТ Анны Петрушиной, потребители стали приобретать флаконы большого объема (от 50 миллилитров и более), которые в среднем стоят дороже.

За первые три месяца в России произвели 6,1 миллиона флаконов духов, ввезено— 2,4 миллиона флаконов. Более 70 процентов рынка сейчас занимают отечественные бренды. Международные производители Dior, Givenchy, Kenzo, Lancome остановили поставки в 2022 году, и освободившуюся нишу стали занимать российские бренды и продукция из стран Евразийского экономического союза (помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), а также других дружественных государств, добавил председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Как заявила член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова, цены растут из-за увеличения издержек — подорожания стекла, упаковки и сырья. Также в числе причин — повышение стоимости логистики и ослабление рубля.

Ранее эксперты ЦРПТ заявили, что в 2023 году средняя стоимость флакона духов в России снизилась на 24 процента в сравнении с показателем 2022-го и опустилась до уровня в 1545 рублей. Они объяснили подобную динамику с увеличением спроса на товары отечественного производства, цены на которые традиционно ниже, чем у зарубежных конкурентов.