Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:32, 15 мая 2024Экономика

В России подорожали духи

«Честный знак»: в первом квартале 2024-го духи в России подорожали на четверть

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В первом квартале 2024 года средняя стоимость флакона духов в России резко увеличилась. Об этом со ссылкой на статистику Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает газета «Ведомости».

С января по март духи подорожали почти на четверть (плюс 23 процента по сравнению с показателями прошлого года), до уровня в 1830 рублей за флакон. В 2023-м средняя стоимость составляла 1483 рубля. Как отмечают эксперты, рост цен вызвал повышенный спрос на продукцию — в первом квартале граждане потратили на парфюмерию 46,5 миллиарда рублей, из которых на духи — 5,3 миллиарда рублей. По словам руководителя товарной группы ЦРПТ Анны Петрушиной, потребители стали приобретать флаконы большого объема (от 50 миллилитров и более), которые в среднем стоят дороже.

Материалы по теме:
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024
Россияне массово скупают золото. Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
Россияне массово скупают золото.Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
5 апреля 2024

За первые три месяца в России произвели 6,1 миллиона флаконов духов, ввезено— 2,4 миллиона флаконов. Более 70 процентов рынка сейчас занимают отечественные бренды. Международные производители Dior, Givenchy, Kenzo, Lancome остановили поставки в 2022 году, и освободившуюся нишу стали занимать российские бренды и продукция из стран Евразийского экономического союза (помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), а также других дружественных государств, добавил председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Как заявила член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова, цены растут из-за увеличения издержек — подорожания стекла, упаковки и сырья. Также в числе причин — повышение стоимости логистики и ослабление рубля.

Ранее эксперты ЦРПТ заявили, что в 2023 году средняя стоимость флакона духов в России снизилась на 24 процента в сравнении с показателем 2022-го и опустилась до уровня в 1545 рублей. Они объяснили подобную динамику с увеличением спроса на товары отечественного производства, цены на которые традиционно ниже, чем у зарубежных конкурентов.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Золотые монеты и коллекционные часы. Обыски сразу по нескольким адресам прошли по делу главного кадровика Минобороны

      Стало известно о давлении Киева на США из-за ситуации в Харьковской области

      В России подорожали духи

      Девушка навсегда лишилась возможности заниматься сексом из-за редкой болезни

      В российском многоквартирном доме произошел взрыв

      Россиянам перечислили главные признаки невроза

      Известный писатель назвал лучший город в мире

      Подпольную вебкам-студию ликвидировали в российском регионе

      В Москве автомобиль разорвало на части из-за аварии

      Раскрыты доходы арестованного по делу о взятке главного кадровика Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше