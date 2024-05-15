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09:06, 15 мая 2024Россия

В России захотели штрафовать за мелкие нарушения с помощью камер

«Известия»: власти захотели штрафовать за мелкие нарушения с помощью камер

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России власти захотели начать штрафовать за мелкие нарушения с помощью камер с искусственным интеллектом. Проработать вопрос использования видеофиксации нарушений Минцифры поручила комиссия Госсовета России, выяснили «Известия».

«Среди таких нарушений, например, переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, уличные потасовки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого локациях, создание стихийных свалок и многое другое», — уточнил собеседник издания.

По мнению источника газеты в одной из государственных структур, штраф могут теоретически выписать любому человеку, который зарегистрирован в Единой биометрической системе. Современные технологии дадут возможность штрафовать за нарушения в полуавтоматическом режиме так же, как это происходит при нарушении правил дорожного движения.

Кроме того, власти предлагают упростить процедуру привлечения к ответственности тех граждан, чьи правонарушения попали на камеру видеонаблюдения.

В Минцифры заверили, что Единая биометрическая система «не связана с городскими системами видеонаблюдения и по закону о биометрии №572 не может использоваться в оперативно-разыскной деятельности». Регистрация биометрических данных в ней происходит на добровольной основе. В Центре биометрических технологий, в свою очередь, отметили, что Единая биометрическая система не работает автоматически и не идентифицирует личность гражданина, пока он сам не обратиться с соответствующим запросом.

Ранее стало известно, что в России захотели штрафовать за сокрытие номеров на автомобилях. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности уже поддержала проект закона, который предусматривает административную ответственность.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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