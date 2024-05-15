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09:36, 16 мая 2024Экономика

В российских городах подешевел один тип жилья

В 17 российских городах подешевело вторичное жилье

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

По итогам апреля в некоторых российских городах подешевела вторичная недвижимость. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты «Авито Недвижимости».

Стоимость «вторички» уменьшилась в 17 городах. По сравнению с мартом средняя цена «квадрата» по всем городам упала на 0,2 процента. Больше всего такое жилье подешевело в Волгограде (минус четыре процента), Краснодаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге (минус два процента).

Дешевле всего «квадрат» оказался в Оренбурге (75 тысяч рублей), Брянске (97 тысяч рублей) и Саратове (100 тысяч рублей). Самые высокие цены зафиксировали в Сочи (444 тысячи рублей), Москве (367 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (242 тысячи рублей).

Эксперты прогнозируют дальнейшее падение цен в некоторых локациях в связи с ростом предложения и снижением спроса. Они также отмечают, что сейчас стоит задуматься о покупке готовой квартиры тем, кто планирует приобрести жилье без привлечения кредита. «Вторичное жилье обычно дешевле, чем варианты в новом фонде, а некоторые продавцы в условиях снижающегося спроса готовы дополнительно предложить скидку за быстрый выход на сделку», — пояснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Ранее фонд «Институт экономики города» оценил доступность жилья в разных городах России. По мнению экспертов, сложнее всего россиянам купить жилье в Сочи.

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      Александра Качан
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