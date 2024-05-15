Доступность жилья в России оценили

Фонд «Институт экономики города»: сложнее всего для россиян купить жилье в Сочи

Сложнее всего для россиян купить жилье в Сочи. Города России с самой доступной недвижимостью выяснил фонд «Институт экономики города». Результаты исследования приводит РБК.

По данным на 2023 год, сочинцам на покупку 54-метровой квартиры придется копить 7,7 года. В 2020-м на это у жителей курортного города ушло меньше четырех лет. В столице для реализации задуманного потребуется 4,8 года — два года назад москвичам пришлось бы копить 5,2 года, но в 2019 году на это ушло бы 4,2 года. Сделку в Санкт-Петербурге необходимо планировать в среднем за 4,7 года (с 2019 года срок вырос почти на год). В Казани ради покупки жилья придется экономить 4,5 года, тогда как в 2020 году на это понадобилось бы 3,2 года. Подолгу копить на жилье вынуждены жители Горно-Алтайска (4,8 года) и Читы (4,7 года). Зато самые дешевые объекты экспонируются в Гуково Ростовской области (0,9 года) и Серове Свердловской области (1,2 года).

Среди больших и средних городов в составе крупных агломераций дороже всего обойдется квартира в Ленобласти. В Кудрово придется копить 5,5 лет, в Мурино — 5,1 года, а во Всеволожске — 5 лет. Столько же времени уйдет на покупку жилплощади в Кисловодске Ставропольской области. Самое доступное жилье в этой категории находится в двух городах Татарстана — Бугульме (1 год) и Лениногорске (1,1 года).

Самые дорогие квартиры в малых городах крупных городских агломераций располагаются в Светлогорске Калининградской области (5,6 года), а также Зеленоградске, Тосно и Сестрорецке, где на покупку потребуется 4,9 года. А самые бюджетные лоты обнаружили в Нижней и Верхней Салде Свердловской области (1,1-1,2 года). Вне городских агломераций дороже всего обойдется квартира в подмосковной Апрелевке и Карачаевске в Карачаево-Черкесской Республике — здесь на это уйдет порядка четырех лет. А самые доступные варианты можно найти в Снежногорске Мурманской области (0,8 года).

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в России. За 26-метровую «однушку» в городе Вуктыл республики Коми просят 100 тысяч рублей.