Найдена самая дешевая квартира России

«Авито Недвижимость»: самая дешевая квартира в России стоит 100 тысяч рублей

Аналитики «Авито Недвижимости» нашли самые дешевые квартиры в России на вторичном рынке в республике Коми и Кировской области. Стоимость наиболее бюджетного варианта составляет всего 100 тысяч рублей, выяснили специалисты платформы. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Объект за 100 тысяч рублей выставлен на продажу в городе Вуктыл республики Коми. Это 1-комнатная квартира площадью 26 квадратных метров. Она угловая и находится на последнем этаже пятиэтажного дома. Согласно объявлению, при заключении сделки владелец готов сделать скидку.

За 150 тысяч рублей владелец готов продать 2-комнатную квартиру в поселке городского типа Воргашор (республика Коми). В квартире общей площадью 48 квадратов частично выполнен косметический ремонт, а сам объект находится на 4 этаже пятиэтажного дома.

В поселке Комсомольский в Кировской области за те же 150 тысяч рублей выставлена на продажу 2-комнатная квартира площадью 42 квадрата. По утверждению автора объявления, в доме проведен газ и есть центральное водоснабжение, при этом отопление — печное. Рядом есть асфальтированная дорога длинной в 30 километров, которая ведет до районного центра. Вся мебель остается новым владельцам для комфортного проживания.

Ранее ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов поделился советами с людьми, которые собираются покупать жилье, но не спешат кредитоваться. В частности, он рекомендовал держать деньги для первого взноса на вкладах.