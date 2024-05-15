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05:01, 15 мая 2024Экономика

Найдена самая дешевая квартира России

«Авито Недвижимость»: самая дешевая квартира в России стоит 100 тысяч рублей
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аналитики «Авито Недвижимости» нашли самые дешевые квартиры в России на вторичном рынке в республике Коми и Кировской области. Стоимость наиболее бюджетного варианта составляет всего 100 тысяч рублей, выяснили специалисты платформы. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Объект за 100 тысяч рублей выставлен на продажу в городе Вуктыл республики Коми. Это 1-комнатная квартира площадью 26 квадратных метров. Она угловая и находится на последнем этаже пятиэтажного дома. Согласно объявлению, при заключении сделки владелец готов сделать скидку.

За 150 тысяч рублей владелец готов продать 2-комнатную квартиру в поселке городского типа Воргашор (республика Коми). В квартире общей площадью 48 квадратов частично выполнен косметический ремонт, а сам объект находится на 4 этаже пятиэтажного дома.

В поселке Комсомольский в Кировской области за те же 150 тысяч рублей выставлена на продажу 2-комнатная квартира площадью 42 квадрата. По утверждению автора объявления, в доме проведен газ и есть центральное водоснабжение, при этом отопление — печное. Рядом есть асфальтированная дорога длинной в 30 километров, которая ведет до районного центра. Вся мебель остается новым владельцам для комфортного проживания.

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