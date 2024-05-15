Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:55, 15 мая 2024Мир

В Словакии начали искать замену раненому премьеру

Dennik N: раненого премьера Словакии Фицо может заменить один из вице-премьеров

Фото: Denes Erdos / АР

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, раненного в результате покушения, может временно заменить один из вице-премьеров страны. О возможных вариантах замены сообщило издание Dennik N.

«Если Роберт Фицо будет болен в течение длительного периода времени, его должен заменить один из вице-премьеров», — утверждается в публикации.

По информации издания, в настоящее время в правительстве Словакии есть четыре вице-премьера. Вероятно, обязанности премьера на себя может взять министр обороны Роберт Калиняк, так как и он, и Фицо принадлежат к партии «Смер».

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      Напавшим на премьера Словакии оказался писатель с тяжелой судьбой

      Генсек НАТО отреагировал на покушение на премьера Словакии

      В Словакии начали искать замену раненому премьеру

      В Чечне избрали нового спикера парламента

      Бывший шеф протокола Кремля прокомментировал покушение на Фицо

      В России заметили сигнал об изменении отношения США к конфликту на Украине

      Пластический хирург объяснил дряблость живота Тома Круза

      Президент Сербии отреагировал на покушение на своего «большого друга» Фицо

      Женщина пересадила себе кал брата и стала страдать от его проблем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше