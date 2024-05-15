В Словакии начали искать замену раненому премьеру

Dennik N: раненого премьера Словакии Фицо может заменить один из вице-премьеров

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, раненного в результате покушения, может временно заменить один из вице-премьеров страны. О возможных вариантах замены сообщило издание Dennik N.

«Если Роберт Фицо будет болен в течение длительного периода времени, его должен заменить один из вице-премьеров», — утверждается в публикации.

По информации издания, в настоящее время в правительстве Словакии есть четыре вице-премьера. Вероятно, обязанности премьера на себя может взять министр обороны Роберт Калиняк, так как и он, и Фицо принадлежат к партии «Смер».