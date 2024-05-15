Сенатор Цеков указал на историческую принадлежность Харькова России

Харьков исторически представляет собой русский город. Об этом заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Поэтому, как считает политик, город должен отойти к России, передает РИА Новости.

Цеков указал, что значительная часть Харьковской области будет освобождена и украинская армия отброшена от российских границ. «Харьков — это исторически русский город и правильно будет, если он снова станет таким», — отметил он.

До этого военный обозреватель, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в беседе с «Лентой.ру» допустил, что наступательные действия Вооруженных сил России в Харьковской области больше похожи на вспомогательный удар, который отвлечет внимание Украины от других участков фронта.

Полетаев назвал важной целью операции создание санитарного кордона, перенос линии боевого соприкосновения на 15 километров от границы. Это позволит в значительной степени обезопасить Белгород, подчеркнул он. При этом, по мнению эксперта, конкретный замысел российского командования вскроется позже.