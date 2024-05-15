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08:38, 15 мая 2024Мир

В США назвали 2024 год окном возможностей для России

NYT: в 2024 году Россия обладает преимуществом в конфликте на Украине

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

2024 год может стать окном возможностей для России, так как она получает все большее преимущество в конфликте на Украине. Об этом заявил военный аналитик Майкл Кофман, его слова приводит The New York Times (NYT).

«В 2024 году российские военные обладают материальным преимуществом и стратегической инициативой (...) Этот год представляет собой окно возможностей для Москвы», — сказано в сообщении.

Подобная ситуация сложилась из-за задержки поставок помощи Киеву Вашингтоном. Россия «воспользовалась этим моментом», чтобы нарастить артиллерийское преимущество над Украиной. Еще одной причиной называется острая нехватка живой силы у Вооруженных сил Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал нынешний этап конфликта критическим для Украины. Дипломат подчеркнул, что «предстоящие недели и месяцы потребуют многих усилий от украинцев», так как Вооруженные силы России успешно продвигаются на нескольких участках фронта.

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      Дарья Устьянцева
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