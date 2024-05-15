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12:05, 15 мая 2024Экономика

Власти Китая придумали способ стабилизировать рынок недвижимости

Bloomberg: власти КНР задумали выкупить жилье у проблемных застройщиков

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Власти Китая рассматривают возможность приобретения значительного числа непроданных квартир и жилых зданий в целях стабилизации рынка недвижимости страны, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что КНР уже реализовывала несколько пилотных программ такого рода, но новый план будет гораздо масштабнее. В его рамках в провинциях должны будут с большими скидками выкупить у проблемных застройщиков недвижимость, используя при этом кредиты, предоставленные госбанками. Многие приобретенные таким образом объекты собираются превратить в доступное жилье, пишет агентство.

В публикации говорится, что обсуждение деталей задуманного продолжается, на проработку проекта могут уйти месяцы. В частности, Госсовет хочет получить отзывы от властей нескольких регионов страны.

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В то время как объемы непроданного жилья в Китае колеблются на восьмилетнем максимуме, представленный план, по словам руководителя отдела исследований в области недвижимости в стране в CGS International Securities HK Раймонда Ченга, может «напрямую обеспечить ликвидность застройщикам и улучшить их финансовое положение», а также ситуацию с непроданными резервами. Эксперт, Шуджин Чен из Jefferies Financial Group, оценил требуемые для его реализации инвестиции в сумму около двух триллионов юаней (277 миллиардов долларов). При этом, как резюмирует издание, рынок недвижимости Китая вряд ли стабилизируется до тех пор, пока не сократится разрыв между спросом и предложением жилья.

Строительный сектор Китая, инвестиции в который некогда обеспечили экономике страны бурный рост, в последние годы переживает не лучшие времена. В 2021-м, еще не оправившись от последствий пандемии, КНР столкнулась с крахом крупнейшего застройщика — компании Evergrande, затем возникли проблемы и у других участников рынка. Как отмечал замглавы статистического ведомства Китая Хэ Кэн, для того чтобы заполнить все пустующее жилье в стране, сейчас не хватит всего ее почти полуторамиллиардного населения.

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      Дмитрий Воронин
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