Население Китая оказалось неспособно заполнить пустующее жилье в стране

Reuters: все 1,4 миллиарда жителей Китая не заполнят пустые квартиры в стране

Китай столкнулся с усиливающимся жилищным кризисом, в результате которого население оказалось неспособно заполнить все пустующее жилье в стране. Об этом заявил бывший замглавы статистического ведомства Китая Хэ Кэн на форуме в Дунгуане, его слова приводит Reuters.

По словам экс-чиновника, даже население Китая целиком — 1,4 миллиарда человек — скорее всего, не смогут заполнить все пустые квартиры в стране. «Сколько сейчас пустых домов? Эксперты приводят разные цифры, самые радикальные говорят о количестве жилья на три миллиарда человек», — поделился информацией он.

Согласно данным Национального бюро статистики, к концу августа 2023 года общая площадь непроданных домов в Китае составляла 648 миллионов квадратных метров, или, по подсчетам Reuters, примерно 7,2 миллиона домов. Помимо этого, часть объектов в стране уже продана, но их строительство еще не завершено.

Агентство отметило, что критика Кэна контрастирует с официальными заявлениями властей о том, что экономика Китая стабильна. Reuters также напомнил, что рынок недвижимости Китая находится в кризисе с момента банкротства застройщика Evergrande в 2021 году. При этом сейчас на грани банкротства балансируют еще несколько известных девелоперов, в числе которых Country Garden Holdings.

В 2022 году аналитики международного рейтингового агентства S&P предсказали крах китайскому рынку недвижимости, сопоставимый с влиянием глобального кризиса 2008 года.