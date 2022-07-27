Китайскому рынку недвижимости предсказали крах

S&P предсказало сокращение рынка жилья Китая на 30 процентов

Аналитики международного рейтингового агентства S&P предсказали крах китайскому рынку недвижимости, сопоставимый с влиянием глобального кризиса 2008 года. Выдержки из их отчета приводит CNBC.

По оценкам S&P, продажи недвижимости по итогам года могут упасть на 30 процентов по сравнению с результатом 2021-го. Этот прогноз в два раза хуже предыдущего, согласно которому объем рынка должен был сократиться только на 15 процентов год к году.

При этом в 2008 году, когда кризис, начавшийся на американском рынке ипотеки из-за обесценения обеспечения по ипотечным облигациям крупнейших банков, распространился на большую часть мира, спад в продажах жилья в Китае составил всего 20 процентов.

В последние месяцы в Китае фиксируются массовые отказы ипотечных заемщиков от выплат в пользу банков из-за того, что застройщики под давлением нехватки средств замораживают реализацию проектов. Это уже привело к резкому обесценению активов многих банков, а три кредитные организации из провинции Хэнань оказались неспособны рассчитаться с вкладчиками.

Сложившаяся ситуация подрывает доверие к застройщикам, большинство из которых распродает квартиры еще до окончания строительства объекта и тем самым получает необходимые оборотные средства.

