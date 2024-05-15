Макрон созвал срочное совещание Совбеза из-за ситуации в Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу высших министров Совета обороны и национальной безопасности для обсуждения растущего насилия на французской тихоокеанской территории Новая Каледония. Об этом сообщает The Washington Press (WP) со ссылкой на Елисейский дворец.

«Число жертв из-за беспорядков в Новой Каледонии увеличилось до трех, напряженность продолжает усиливаться после того, как Национальное собрание Франции одобрило изменения в правилах голосования на тихоокеанском острове. Пострадавшими были молодые люди коренного населения канаки», — сообщает издание.

Протесты вспыхнули на этой неделе после того, как законодатели в Париже проголосовали за законопроект, позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах. По мнению местного населения, это ослабит голоса канаков. Данная этническая группа давно требует независимости архипелага, поэтому новое законодательство является особо острым вопросом для жителей острова.

21 января во Франции десятки тысяч человек приняли участие в акциях протеста против нового закона, ужесточающего правила миграции. 19 декабря 2023 года Национальное собрание Франции приняло закон об упорядочении миграции и улучшении интеграции иностранцев.

