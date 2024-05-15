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09:43, 15 мая 2024Ценности

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась в рекламе без штанов

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти снялась в трусах в рекламе
Виттория Черетти

Виттория Черетти. Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Итальянская модель Виттория Черетти снялась в рекламе американского бренда Marc Jacobs без штанов. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 25-летняя возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо представила сумку указанной компании The Sack Bag. Манекенщица позировала перед камерой с данным объемным аксессуаром белого цвета с одной ручкой, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Кадр: @marcjacobs

Знаменитость примерила атласные трусы с заниженной талией в тон сумке и туфли на массивной платформе и высоких каблуках. Также она надела укороченный розовый свитер и нанесла на губы помаду подобного оттенка. Автором съемки стала нью-йоркский фэшн-фотограф и режиссер Карин Бэкофф.

Ранее в мае Леонардо Ди Каприо сняли вместе с Витторией Черетти на эротическом концерте певицы Тейаны Тейлор в клубе Paradise в Нью-Йорке.

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      Карина Черных
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