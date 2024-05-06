Леонардо Ди Каприо вместе с возлюбленной сняли на эротическом шоу

Американского актера и продюсера Леонардо Ди Каприо сняли вместе с возлюбленной Витторией Черетти на эротическом концерте в Нью-Йорке. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 49-летний артист в компании 25-летней модели посетил бурлеск-шоу певицы, актрисы и танцовщицы Тейаны Тейлор в клубе Paradise. Папарацци запечатлели его в черной футболке и бейсболке аналогичного цвета. Избранница звезды Голливуда также надела наряд в тон. На одном из кадров манекенщица обнимала спутника, в то время как он что-то говорил ей на ухо.

Ди Каприо также общался с Тейлор, выбравшей в качестве наряда откровенное корсетное боди с имитирующим соски объемным декором. Ранее актера и исполнительницу, которые сыграли роли в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона, заподозрили в романе. Впоследствии певица опровергла эти слухи.

В марте папарацци сняли Витторию Черетти с кольцом на безымянном пальце на свидании с Леонардо Ди Каприо.