Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:33, 15 мая 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по цеху производства деталей ракет в Николаеве

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по цеху производства деталей для ракет

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар цеху в Николаеве, где производятся детали для ракет. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в Николаев очень хорошо, развалили склад с ГСМ (Горюче-смазочные материалы — примечание «Ленты.ру») и цех, где для ракет запчасти делали и БПЛА. Стоянку с бандеромобилями, так называемое ПВО на колесах, вместе с боекомплектом», — рассказал подпольщик.

При этом пожарные, как отмечает Лебедев, не тушат огонь из-за продолжающейся детонации на объектах.

Помимо этого, подпольщик сообщил, что в результате ударов по эти объектам в Николаеве 37 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения. Их увезли в бывший санаторий в Дубках. В настоящее время там находится военный городок.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Советская «Волга», 15 соток и три квартиры. Что еще нашли у главного кадровика Минобороны, арестованного за взятку?

      Московских школьников научат успокаиваться во время ЕГЭ

      Глухонемая россиянка ударила врача ножом за неудачное лечение восемь лет назад

      Для космонавтов создали дополнительные конечности

      В деле главного кадровика Минобороны появился новый поворот

      Обвинение просит суд о продлении ареста фигуранту по делу о теракте в «Крокусе»

      На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек в истории. Какие катаклизмы грозят Земле?

      Гособвинение запросило срок для перенесшего сердечный приступ ученого

      Израиль выступил против принятия Палестины в ООН

      ВСУ ударили из РСЗО по Донецку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше