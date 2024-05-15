ВС России нанесли удар по цеху производства деталей ракет в Николаеве

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по цеху производства деталей для ракет

Вооруженные силы России нанесли удар цеху в Николаеве, где производятся детали для ракет. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в Николаев очень хорошо, развалили склад с ГСМ (Горюче-смазочные материалы — примечание «Ленты.ру») и цех, где для ракет запчасти делали и БПЛА. Стоянку с бандеромобилями, так называемое ПВО на колесах, вместе с боекомплектом», — рассказал подпольщик.

При этом пожарные, как отмечает Лебедев, не тушат огонь из-за продолжающейся детонации на объектах.

Помимо этого, подпольщик сообщил, что в результате ударов по эти объектам в Николаеве 37 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения. Их увезли в бывший санаторий в Дубках. В настоящее время там находится военный городок.